朝鲜判处加拿大牧师林铉洙终身劳教--新华

路透首尔12月16日（记者 Jack Kim） - 新华社周三报导，朝鲜最高法院以颠覆政府罪判处韩国出生的加拿大籍牧师林铉洙（音，Hyeon Soo Lim）终身劳动教养。

林铉洙是加拿大多伦多韩光长老会教堂的负责人，2月在朝鲜进行人道主义工作后被扣留，他在7月承认了目的在于推翻朝鲜政府的罪行。

新华社报导没有提供进一步细节。朝中社并未报导最高法院的判决结果。

朝鲜此前曾判处韩裔美国牧师裴俊浩（Kenneth Bae）15年劳动教养，但在去年将其释放，裴俊浩在朝鲜被扣留两年。

多伦多韩光长老会教堂称，林铉洙自1997年以来曾到访朝鲜百余次，并帮助建立了一所孤儿院和一所疗养院。

林铉洙自1986年开始居住在加拿大，是加拿大公民。

韩光长老会教堂3月曾表示，60岁的林铉洙有“非常严重的健康问题，患有严重高血压，需要服药，他的家人急欲给他送药。”（完）