朝鲜判处加拿大牧师林铉洙终身劳教--新华

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔12月16日（记者 Jack Kim） - 新华社周三报导，朝鲜最高法院以颠覆政府罪判处韩国出生的加拿大籍牧师林铉洙（音，Hyeon Soo Lim）终身劳动教养。
林铉洙是加拿大多伦多韩光长老会教堂的负责人，2月在朝鲜进行人道主义工作后被扣留，他在7月承认了目的在于推翻朝鲜政府的罪行。
新华社报导没有提供进一步细节。朝中社并未报导最高法院的判决结果。
朝鲜此前曾判处韩裔美国牧师裴俊浩（Kenneth Bae）15年劳动教养，但在去年将其释放，裴俊浩在朝鲜被扣留两年。
多伦多韩光长老会教堂称，林铉洙自1997年以来曾到访朝鲜百余次，并帮助建立了一所孤儿院和一所疗养院。
林铉洙自1986年开始居住在加拿大，是加拿大公民。
韩光长老会教堂3月曾表示，60岁的林铉洙有“非常严重的健康问题，患有严重高血压，需要服药，他的家人急欲给他送药。”（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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