加拿大外交官称在朝鲜服刑的林铉洙精神状态良好--教会发言人

路透多伦多12月20日 - 多伦多韩光长老教会的女发言人周日称，加拿大外交官获准探视上周在朝鲜被判终身劳动教养的加拿大籍牧师林铉洙（音，Hyeon Soo Lim），看到他精神和身体状态良好。

朝鲜最高法院上周三以颠覆政府罪判处韩国出生的加拿大籍牧师林铉洙终身劳动教养。

韩光长老教会称，林铉洙自1997年以来一直在朝鲜进行人道主义活动，曾到访朝鲜百余次。

该教会发言人帕克(Lisa Pak)称，加拿大外交官向林铉洙转述了他儿子的话：“我们都为你感到骄傲”，当时他哭了。

帕克称，加拿大驻韩国首尔的两名外交官和一名翻译周五进行了上述探视。她还证实林铉洙收到了治病的药物，但未说明具体健康问题。(完)