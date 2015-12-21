加拿大外交官称在朝鲜服刑的林铉洙精神状态良好--教会发言人

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透多伦多12月20日 - 多伦多韩光长老教会的女发言人周日称，加拿大外交官获准探视上周在朝鲜被判终身劳动教养的加拿大籍牧师林铉洙（音，Hyeon Soo Lim），看到他精神和身体状态良好。
朝鲜最高法院上周三以颠覆政府罪判处韩国出生的加拿大籍牧师林铉洙终身劳动教养。
韩光长老教会称，林铉洙自1997年以来一直在朝鲜进行人道主义活动，曾到访朝鲜百余次。
该教会发言人帕克(Lisa Pak)称，加拿大外交官向林铉洙转述了他儿子的话：“我们都为你感到骄傲”，当时他哭了。
帕克称，加拿大驻韩国首尔的两名外交官和一名翻译周五进行了上述探视。她还证实林铉洙收到了治病的药物，但未说明具体健康问题。(完)
编译 王凤昌 审校 王琛
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。