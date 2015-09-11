老旧客车跑物流 为朝鲜新兴市场经济输送血液

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔9月11日 （记者 Ju-min Park/James Pearson） - 这不是亚马逊或者联邦快递，但在朝鲜新兴的市场经济中，为了远距离运送大米、纺织品、牲畜等贸易物资，由老旧客车改成的物流车队几近完美。

这些车辆被称为“服务车”--来自于英文“服务”+“车”，近年来一直在朝鲜各地运送货物。卫星图像显示，朝鲜的这个物流车队虽然简陋，却日渐蓬勃。

“过去你得亲自递送东西。现在用汽车就可以了，”脱北者金恒光说道，他是朝鲜知识分子团结组织（North Korea Intellectuals Solidarity organisation）的负责人，并与朝鲜国内保持联络。

“可以通过这些客车运送大米和牲畜。原材料现在可以在朝鲜全境运送。”

“服务车”是朝鲜对私营企业日渐宽容的又一例证。近年来朝鲜的非正规市场和小型贸易企业迅速发展。

长时间以来火车是朝鲜的主要运输工具，但糟糕的电力供应和老化的机车使得火车缓慢且不可靠。

据脱北者和朝鲜专家，上述情形令老旧客车改装成的车队成为朝鲜各城市和小镇之间最可靠的货物运输工具。这些客车锈迹斑斑，穿梭在交通稀疏、满是灰尘的道路上。

国内旅行在朝鲜仍受限制，私人不得拥有车辆，但脱北者们称，朝鲜当局不关注装载到这些客车上的货物，尤其是在平壤以外的地方。

据韩国工业经济和贸易研究院（Korea Institute for Industrial Economics and Trade）2014年的一份报告，企业家可与朝鲜国有机构合作，让这些机构代表他们进行客车登记，然后双方共享利润。

该报告称，“服务车”通常由地方政府机构运营，因此是半官方的，适合使用客车的越来越庞大的小商人队伍。报告部分基于与脱北者的访谈。

据柯蒂斯·梅尔文（Curtis Melvin），过去数年里一些曾为客车非正式装卸货点的场地已建起了永久性建筑物。梅尔文是约翰霍普金斯大学高级国际研究学院的研究员，研究公开的朝鲜卫星图像。

1990年代朝鲜发生灾难性大饥荒，国有流通体制崩溃，之后自由市场开始在该国生根。

梅尔文称，2004年后用作市场的空间面积大幅增加，用以支持配送网络的客车站面积也大幅扩张。

“这种扩张并非始于金正恩上台，但他上台后（自由市场和客车站面积）有大幅增长，”梅尔文说道。

“客车配送物流就好比血管，可以为朝鲜各地输送血液，让朝鲜人不再饿死，”金恒光说道。“这是计划经济没法做到的。”(完)