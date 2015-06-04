“平哈顿”的咖啡馆折射出朝鲜中产者的新生活

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔6月4日 （记者 James Pearson/Ju-min Park） - 就在几年前，美甲店、按摩院、咖啡馆和其他消费主义的征象尚未出现在朝鲜，但现在他们正在这里缓缓冒头。

朝鲜效仿前苏联，采纳中央计划经济模式，西方式的炫耀性消费在这儿是受谴责的对象。

但据当地居民和游客称，随着朝鲜中产阶级在非官方经济上赚的钱越来越多，他们的群体愈发壮大，对化妆品、智能手机、进口果汁和外国服装等产品的需求正在增加。

在这个有着2,400万人口的国度里，如今拥有250万移动手机用户。一些国营工厂甚至正在生产定量日用品之外的产品，以满足对非必需品的需求。

“没人需要喝咖啡，没人需要为此花钱，但人们却在喝。这就是平壤正在发生的事情，这是一个变化，”来自德国的咖啡烘焙者Nils Weisensee表示，他与位于新加坡的高丽民间交流组织（Choson Exchange NGO）携手，为朝鲜人提供商业技能培训。

尽管这个贫穷压抑的国家要成为消费天堂，仍需漫长时间，但因非官方经济不断增长，朝鲜现在却崛起了一个名为“Donju”的富裕阶层。Donju的意思是“赚钱能手”。

据位于首尔的韩国国家统一研究所研究，一些富有的朝鲜人花钱给孩子上私人英语补习班，或者购买韩国或日本衣服。

“平哈顿”

平壤的居民们称，朝鲜的消费资本主义仍在很大程度上处于萌芽阶段。长期能源短缺、残酷专制的政府，加之积重难返的腐败，让变革步伐滞慢有限。

“这些低级庸俗、大多模仿中国暴发户生活方式的新地方，要是没电做饭，能有什么用？”一位在平壤的外交消息人士对路透表示。

平壤市中心的一块区域，被外国人戏称为“平哈顿”或者“迪拜”。平哈顿有高档百货商店、一家寿司店，以及一家24小时咖啡馆。

“你经常都会被拒之门外，并非因为你是外国人，而只是因为厨房没电。想要在晚上10点以后在平壤吃顿好饭，只能祝你好运了，”该消息人士称。

脱北者称，消费繁荣还出现在平壤以外的城市，那里繁华的街市或火车站到处见小咖啡摊，而且佩戴珠宝已经公然成为身份的象征。

脱北者Choi Song-min称，朝鲜有钱人喝咖啡的风尚是去年开始出现的：“为了看起来酷一点，有钱人、官员和大学生等年轻人跑到咖啡馆跟人见面。”(完)