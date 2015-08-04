“跳蚤”和“蚱蜢”崛起 朝鲜草根资本主义暗流涌动

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔8月4日 （记者 James Pearson） - 朝鲜平壤黑洞洞的巷子里，行人们借着零星的火把微光，走向熙熙攘攘的非法街市。那里的小贩们--通常是女人--大声吆喝着“买啦，买啦！”
这种市场被称为“蚱蜢市场”，因为小贩们要像闪电一般快速打包货品并奔向别处，以躲避当局。朝鲜对自由企业的态度仍然只是勉强接受。
随着市场在朝鲜扎根，政府偶尔会合法化和正式化其中一些市场，与此同时，也对市场进行取缔、征税甚至索要贿赂，这迫使小贩们重回街道，在那里设立“蚱蜢市场”以出售商品换取现金。
“蚱蜢市场往往靠近车站，或通往（官方）市场的道路附近，以及学校和公园附近，”脱北者Seol Song Ah说道。他于2011年离开朝鲜，现在《每日朝鲜》（Daily NK）网站工作，该位于首尔，有朝鲜内部的消息来源。
“有人的地方，就有蚱蜢市场。”
据平壤居民和脱北者称，“蚱蜢市场”的货品数量少于官方商店，但比较便利，售卖的商品有锅、袜子、电池、香烟和鲜肉等。
这些非正式的流动市场代表了朝鲜的新兴草根驱动型经济实况。朝鲜的经济实况已不再是真正的集体主义或者共产主义，这种转变始于1990年代朝鲜的毁灭性饥荒期间，在那之后逐渐发展壮大。
**“跳蚤小贩”**
据Seol称，“蚱蜢小贩”可追溯到1980年代，那时有老妇人们开始在路边贩卖红薯和豆腐，而近年来“蚱蜢小贩”这个群体已经扩大，因更多人被政府出台的市场新规压榨而回归地下市场。
据《每日朝鲜》，近几个月来，这些在“蚱蜢市场”中交易的人被冠以“跳蚤小贩”之称，因为很难消灭这种小贩现象。安全人员疲于关闭这些市场，只好逐渐放松对它们的限制。
尽管如此，由于“蚱蜢市场”是非法的，它们在这个专制主义国家仍然是高度敏感的领域。一名去过“蚱蜢市场”的驻平壤外交消息人士称，他当时在蚱蜢市场附近的黑暗小巷里遭到了秘密警察的跟踪。
“试图在蚱蜢市场拍照是我仅有几次被（朝鲜）秘密警察严厉盘问的经历之一，”该外交消息人士称。
一位曾在平壤待过的外国居民称，他也从未成功拍到“蚱蜢市场”的照片。
“有次我试着拍照，结果没等我从口袋里掏出相机然后准备拍照的时候，市场里的妇人们就消失干净了，”该外国居民称。
“他们已经练就了非常非常快速跑路的本领。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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