焦点：黑市在朝鲜渐成新常态

2015年10月8日拍到的在平壤金日成竞技场举行的一场足球比赛前，人们用朝鲜圆和美元购买加油用具的图片。 REUTERS/Damir Sagolj

路透平壤10月29日（记者 James Pearson） - 根据朝鲜官媒，朝鲜已故领导人金正日2010年12月在柏松江百货公司开业典礼上表示，这家百货公司在改善首都平壤民众的生活水平方面将发挥“重大作用”。

五年后，从店里排起的长队看，这座三层楼百货商场内没有辜负金正日的期望，至少对平壤的特权阶层而言确实如此。柏松江百货公司销售从电子设备、化妆品到食品及日用品等各类商品。

但这家百货公司也是黑市在朝鲜成为新常态的鲜活例证。对于朝鲜金氏家族的世袭独裁政权而言，黑市成为了他们的两难问题。

专家称，面对黑市如今已经成为新常态的情况，金正恩政府没有太多其他选择，只能继续推进经济改革，否则会有失去权力控制的风险。

一名获准在政府监督人员陪同下进入该百货公司的路透记者看到，这里几乎所有的商品都是同时以美元和朝鲜圆标价，一台夏普电视机的标价为1,126万朝鲜圆或1,340美元，一台水泵的标价为250万朝鲜圆（300美元），牛肉一公斤卖7.6万朝鲜圆（8.60美元），国产LED灯卖4.2万朝鲜圆（5美元）。

这些价格所采用的汇率为8,400朝鲜圆兑1美元，较105朝鲜圆兑1美元的官方汇率高出80倍。按照官方汇率，上述电视的售价会超过10万美元，灯泡的售价则高达400美元。

购物者在收银台公开掏出大把美元，也按照黑市汇率接受找零，美元、人民币或朝鲜圆都行。在平壤其他地方情况亦是如此，出租车司机收打车费时可以黑市汇率找零钱，路透记者到访的其他商店和街边小摊也是这种情况。

**饥荒催生黑市交易活动**

就在柏松江百货公司开业前四个月，美国对朝鲜实施了制裁，制裁措施包括禁止朝鲜进口奢侈品等。此后，联合国又因朝鲜违反限制该国进行核及导弹项目的联合国决议，对其实施更多的制裁。

这些对生活在乡村地区的大多数朝鲜民众没有太大影响，这些地区在过去20年中已经形成了初具规模的黑市交易。农业管理不善，洪灾频发，加上苏联解体，导致朝鲜在1990年代中期闹起了饥荒。国家分配制度的崩溃，迫使广大朝鲜民众为了生存，想方设法私下出售或倒卖货品。

研究朝鲜问题的专家称，金正恩政府对黑市汇率、普遍存在的非法经济活动基本上持接受态度。

“在金正恩的统治下，没有实施过任何一个破坏私营企业利益和效率的政策。”韩国国民大学研究朝鲜问题的专家Andrei Lankov说。

柏松江百货公司的多数商品，对许多朝鲜民众而言依然是遥不可及。

日渐壮大、被称为“donju”的中产阶层及权贵精英们，是此类商品的消费主力。

Lankov称，金正恩政府正式采用市场经济只是时间问题。Lankov在1980年代曾生活在平壤。

“那将会成为一个伟大的日子，但从另一方面看又没有太大的意义。”他说。“不论如何，那也将是对已有事物的正式认可。”（完）