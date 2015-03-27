《焦点》朝鲜悄然变革 民众透过“notel”看世界

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔3月27日 - 一台售价50美元的便携式媒体播放器，给许多朝鲜人提供了解外面世界的窗口，也成为了该国变革的象征。

据一些预测，多达一半的朝鲜城市家庭都有一台方便隐藏的“notel”（小型便携式媒体播放器），以用来观看DVD和存在U盘上的内容。

据脱北者、活动人士及近期去过朝鲜的游客称，朝鲜民众的闲聊谈资包括韩剧、流行乐、好莱坞电影以及新闻节目，而所有这些都是遭到朝鲜当局严禁的。

“朝鲜政府严格控制国内的意识形态，所以这种与他们宣传不符的媒体内容在社会传播，对他们而言是很严重且日渐加剧的问题，”非政府组织LiNK的Sokeel Park说。

“如果平壤不能顺应潮流，则会威胁他们自己政权的长期存亡。”

朝鲜民众可以更公开地花钱，这是该国当局放宽对某些类型的创业、放松对经济严厉控制的迹象之一。近月来，该国民众的消费活动变得日趋明显。

“（朝鲜）民众花钱场所的类型及数量确实多了，”一位不愿透露姓名、去过朝鲜的普通游客说。“人们在露财炫耀方面比以前更有信心了。比如，我就曾看到有人毫不犹豫地拿出500美元买了一部手机。”

然而，并没有迹象显示朝鲜政权正在放松控制、在对待外部世界的方式上采取切实的改革或变革措施。

但随着收入增长，更多的商品不仅能在朝鲜黑市上买到，同时也能一些国营商店买到。

“Notel”或“notetel”是“笔记本”（notebook）和“电视机”（television）两个词合二为一的独特朝鲜语单词，很容易在黑市上找到，售价大约300人民币（48美元），同时也能在一些国营商店和市场找到。

根据脱北者在首尔经营的媒体机构，这款设备去年被合法化，为该国当局近期采取的诸多适应草根阶层变化的措施之一。

但根据相关规定，朝鲜民众必须对他们的“Notel”进行登记，以便当局对最可能观看被禁外国媒体的人进行监控。

朝鲜市场上的“notel”来自中国，有的是走私进来的，有的则是合法进口的。

脱北者Lee Seok-young称，他去年向朝鲜走私了1.8万台中国制造的“notel”。他称自己是从一家广州的工厂直接订购的。（完）