朝鲜称将派后援团参加9月韩国仁川亚运会

路透首尔7月7日（记者 Sohee Kim） - 朝鲜周一称将派后援团随运动员一道参加韩国仁川亚运会，为该国在连续数周发射火箭弹并发表激烈言辞后作出的和平姿态。

朝鲜将派150名运动员参加将于9月19日举行的仁川亚运会。

1950-1953年的朝鲜战争以停战结束，朝韩双方并没有签署和平条约，两国从技术上而言仍处于敌对状态。

自朝鲜战争以来，朝鲜后援团在韩国很少露面，他们日程安排紧密，传递和平统一信号，事实证明很有吸引力。

“有必要结束在同胞之间造成误解和不信任的各种诽谤和中伤，”朝中社刊载的声明称。

“为了改善朝韩关系，营造民族和解的氛围，我们已决定派后援团随运动员一道参加第十七届亚运会。”

2005年，朝鲜曾派101人的后援团参加了当时在仁川举行的亚洲田径锦标赛，朝鲜领导人金正恩的夫人李雪主也以后援团成员的身份前往。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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