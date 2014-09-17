中国驻韩国大使称金正恩可能访问中国--韩联社

土耳其选举委员会驳回反对党关于修宪公投作废的要求
路透安卡拉4月19日 - 土耳其选举委员会周三拒绝了反对党要求修宪公投作废的诉求，但主要反对党共和人民党(CHP)称将继续对公投结果开展法律挑战。修宪公投让土耳其总统埃尔多安获得更多的新权力。
路透首尔9月17日 - 据韩联社报导，中国驻韩国大使邱国洪周三称，朝鲜领导人金正恩可能对中国进行访问。这将是金正恩自掌权以来的首次外访活动。
31岁的金正恩在其父金正日2011年逝世后接掌大权。
韩联社援引邱国洪在首尔一个论坛上的话称，金正恩（对中国）的访问可能在未来某个时候实现。
邱国洪表示，中国同朝鲜一直保持着正常关系，两国领导人之间也一直有正常的互访。
中国国家主席习近平尚未访问朝鲜。习近平今年7月对韩国进行了国事访问，这在当时被普遍报导为中国对朝鲜的冷落。
中国曾牵头通过外交努力让朝鲜放弃核武器项目，但并没有通过施压取得完全的成功。
邱国洪还认为，（金正恩访问中国的时间）与中朝关系的好坏与否应当没有密切的关系。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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