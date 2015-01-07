中国官媒曝朝鲜人越境杀害吉林边民一家三口

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透北京1月7日 - 《新京报》周二报导称，一朝鲜人在去年9月杀死了中国吉林省延边朝鲜族自治州一村庄的一家三口。上个月，一名朝鲜逃兵非法越境，并在延边朝鲜族自治州枪杀了四名中国边民。
报导称，吉林省延边州和龙市南坪镇南坪村的一家三口，在去年9月被一朝鲜人杀死。
报导援引的遇害者亲属雍先生称，遇害者是一名64岁的男子及其60岁的妻子，还有其25岁的儿子。行凶的朝鲜人当时抢走了两部手机、500元左右人民币和一个手提包。
报导援引雍先生的话称：“他们(朝鲜人)经常过来，要钱、要吃的。”
“他们进来就直接要钱，要吃的，他们拿着凶器，不敢不给。”
吉林的一位警方官员对路透称，他不掌握此案的信息。记者致电吉林省政府，电话无人接听。（完）
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路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
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