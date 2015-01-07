中国官媒曝朝鲜人越境杀害吉林边民一家三口

路透北京1月7日 - 《新京报》周二报导称，一朝鲜人在去年9月杀死了中国吉林省延边朝鲜族自治州一村庄的一家三口。上个月，一名朝鲜逃兵非法越境，并在延边朝鲜族自治州枪杀了四名中国边民。

报导称，吉林省延边州和龙市南坪镇南坪村的一家三口，在去年9月被一朝鲜人杀死。

报导援引的遇害者亲属雍先生称，遇害者是一名64岁的男子及其60岁的妻子，还有其25岁的儿子。行凶的朝鲜人当时抢走了两部手机、500元左右人民币和一个手提包。

报导援引雍先生的话称：“他们(朝鲜人)经常过来，要钱、要吃的。”

“他们进来就直接要钱，要吃的，他们拿着凶器，不敢不给。”

吉林的一位警方官员对路透称，他不掌握此案的信息。记者致电吉林省政府，电话无人接听。（完）

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