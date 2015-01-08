中国外交部称朝鲜逃兵枪杀中国边民事件涉案人员已死亡

美国内政部长签署命令 要求制定新的近海开发计划
路透休斯顿5月1日 - 美国内政部长辛克周一签署命令，要求美国海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)制定一项开发美国外大陆架的五年新计划。
路透上海1月8日 - 中国外交部周三被问及上月朝鲜逃兵非法越境枪杀中国边民事件时称，在中国警方抓捕过程中，涉案人员被击伤，后医治无效死亡。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称：“中方向朝方提出交涉，朝方对发生此事表示遗憾，对受害者家属表示慰问。双方主管部门正依法进行后续调查和处理。”（完）
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路透休斯顿5月1日 - 美国内政部长辛克周一签署命令，要求美国海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)制定一项开发美国外大陆架的五年新计划。
路透华盛顿/首尔5月1日 - 美国总统特朗普周一提出会见朝鲜领导人金正恩的可能性，称将很荣幸在合适的情况下与这位年轻的领导人见面。而与此同时，朝鲜方面却暗示将继续进行核武试验。
路透首尔5月1日 - 朝鲜周一暗示将继续进行核武试验，称面对美国的侵略和歇斯底里，该国将“在任何时候不断”将核力量提高到“最大化”。