中国驻韩国大使称金正恩可能访问中国--韩联社

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔9月17日 - 据韩联社报导，中国驻韩国大使邱国洪周三称，朝鲜领导人金正恩可能对中国进行访问。这将是金正恩自掌权以来的首次外访活动。

31岁的金正恩在其父金正日2011年逝世后接掌大权。

韩联社援引邱国洪在首尔一个论坛上的话称，金正恩（对中国）的访问可能在未来某个时候实现。

邱国洪表示，中国同朝鲜一直保持着正常关系，两国领导人之间也一直有正常的互访。

中国国家主席习近平尚未访问朝鲜。习近平今年7月对韩国进行了国事访问，这在当时被普遍报导为中国对朝鲜的冷落。

中国曾牵头通过外交努力让朝鲜放弃核武器项目，但并没有通过施压取得完全的成功。

邱国洪还认为，（金正恩访问中国的时间）与中朝关系的好坏与否应当没有密切的关系。（完）