中国驻韩国大使称金正恩可能访问中国--韩联社

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月20日
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔9月17日 - 据韩联社报导，中国驻韩国大使邱国洪周三称，朝鲜领导人金正恩可能对中国进行访问。这将是金正恩自掌权以来的首次外访活动。
31岁的金正恩在其父金正日2011年逝世后接掌大权。
韩联社援引邱国洪在首尔一个论坛上的话称，金正恩（对中国）的访问可能在未来某个时候实现。
邱国洪表示，中国同朝鲜一直保持着正常关系，两国领导人之间也一直有正常的互访。
中国国家主席习近平尚未访问朝鲜。习近平今年7月对韩国进行了国事访问，这在当时被普遍报导为中国对朝鲜的冷落。
中国曾牵头通过外交努力让朝鲜放弃核武器项目，但并没有通过施压取得完全的成功。
邱国洪还认为，（金正恩访问中国的时间）与中朝关系的好坏与否应当没有密切的关系。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
--宜信CEO唐宁表示，未来十年的资产配置思路，首先就是要从固定收益向权益类资产转变。今年宜信建议的投资策略是，在资本市场的配置比例在20%、在私募股权配置比例同样为20%、35%的固收与现金、20%的房地产、5%-10%的保险保障等。
路透上海4月20日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8947元附近，较上日贬值约283点。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值债 券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 4/26 英国 标售2046年到期、票息1/8%的通胀保值 公债 4/26 美国 发售两年期浮息债券 4/26 美国 发售五年期公债 4/26