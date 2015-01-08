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亚洲 | 2015年 1月 8日 星期四 11:10 BJT

中国外交部称朝鲜逃兵枪杀中国边民事件涉案人员已死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海1月8日 - 中国外交部周三被问及上月朝鲜逃兵非法越境枪杀中国边民事件时称，在中国警方抓捕过程中，涉案人员被击伤，后医治无效死亡。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称：“中方向朝方提出交涉，朝方对发生此事表示遗憾，对受害者家属表示慰问。双方主管部门正依法进行后续调查和处理。”(完)
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