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亚洲 | 2016年 10月 24日 星期一 18:02 BJT

标题新闻：共同社报导称中国外交部副部长刘振民抵达朝鲜访问，为2月以来首见中国高官到访

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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