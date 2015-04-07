中国敦促各方创造条件重启朝鲜核谈

湄公河疏浚计划引抗议 中国的新丝路可能在泰国遇阻
路透泰国KHON PI LONG 5月3日 - 中国的湄公河河道疏浚计划可能在泰国遇阻，该计划旨在方便大型货船通行，当地抗议者宣称要保护这些急流险滩，反对中国向东南亚的经济扩张。
路透北京4月7日 - 中国外交部长王毅称，朝鲜核谈各方需共同努力，相向而行，全面均衡解决各方关切，为重启六方会谈创造条件。
韩国的朝鲜核谈判代表上月称，中国、俄罗斯，以及美国、日本和韩国均已就如何重启朝核谈判达成了”一定程度的共识”。
在接受俄罗斯国际文传电讯社采访时，中国外交部长王毅称，妥善处理朝鲜半岛核问题事关半岛及东北亚地区和平稳定，符合有关各方共同利益，也是各方担负的共同责任。
“半岛核问题由来已久，错综复杂，”王毅说道。“只有标本兼治，综合施策，全面均衡解决各方关切，才能找到出路。”
“当前形势下，希望各方共同努力，相向而行，为重启六方会谈创造条件，争取早日将半岛核问题纳入可持续、不可逆、有实效的对话进程。”（完）
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