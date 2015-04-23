中国专家警告称朝鲜核武器库存明年可能翻倍--报载

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透首尔4月23日 - 《华尔街日报》报导称，中国的核专家警告称朝鲜可能已经拥有20枚核弹头，并可能有能力生产足够的武器级铀，到明年将核武数量翻倍。
该报导援引知情人士称，中国专家对朝鲜拥有的核弹头数量的估计超过了美国之前绝大多数的估计。美国估计朝鲜现有10到16枚核弹头。
约翰霍普金斯大学高级国际研究学院的美朝研究所专家今年早些时候对朝鲜未来核武库存提出了三种情境的设想，预计朝鲜在五年内可能拥有20枚、50枚或者100枚核弹头。
朝鲜已进行了三次核试验，最近的一次发生在2013年2月。
本月初，北美防空司令部和美国北方司令部司令威廉·戈特尼（William Gortney）称，美国军方认为朝鲜已经有能力制造可以搭载到弹道导弹上面的小型核弹头，不过还没有进行试验。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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