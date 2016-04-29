中俄敦促美国放弃在韩部署萨德系统

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透北京4月29日 - 中国和俄罗斯周五敦促美国不要在韩国部署新反导系统。此前华府表示美方正在与韩国进行相关谈判。
在朝鲜1月进行第四次核试验以及之后的导弹试射之后，美国和韩国展开了可能在韩部署萨德系统的谈判。
朝鲜的核、导试验违反联合国有关制裁决议，美韩官员已经对朝鲜可能在5月6日召开的劳动党全国代表大会前进行第五次核试验表示担心。
美军方称，朝鲜周四试射了两枚疑似中程弹道导弹，但均告失败。
在与俄罗斯外长拉夫罗夫联合举行的记者会上，中国外长王毅表示，有关国家应该切实地尊重中俄两国“正当的关切”。
王毅称，“这个举动超出了有关国家的实际的防御需要，如果部署，将会直接影响中俄各自的战略安全。”
他指出，实质上，在半岛部署这一类的反导系统，“不仅无益于半岛核问题的解决，也很可能给本已紧张的半岛形势火上浇油，甚至破坏地区的战略平衡。”
据中文译文内容，拉夫罗夫称，朝鲜的行为不应该被当做采取行动、加剧紧张局势的借口，尤其是美国部署萨德系统。
中国国家主席习近平周四表示，北京当局不能允许朝鲜半岛生战生乱。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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