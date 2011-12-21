朝鲜民众真心为金正日去世落泪--目击者

12月20日朝中社发表的朝鲜民众为金正日去世而痛苦的图片。 REUTERS/KCNA

路透坡州/北京12月20日电(记者 Terril Yue Jones)--在金氏家族主宰的朝鲜，发现民众为金正日的去世而落泪不足为奇，但意外的或许是，有些人真是发自肺腑地落泪。

当金正日去世的消息在周一被宣布时，一些当时身在朝鲜的人说，尽管悼念是各单位组织的，但还是有个别民众伤心落泪。

韩国员工Kim Dong-soo说："就好像你的父亲去世了一样。他们好似要把眼睛都要哭瞎。"他在朝鲜开城工业园一家朝韩合资厨具企业工作。

"今天也是哭声一片。他们甚至哽咽到说不出一个字来。"

在北京机场，表情肃穆的朝鲜人和外国人描述了朝鲜沉痛悼念领导人金正日去世的情景。

一位刚刚从朝鲜出差回来抵达北京的中国人说，他当时正在距平壤100公里外的一座村庄，周一午间，村里的喇叭突然说有特别声明要宣布。

"每个村都有类似那样的喇叭，每个人都有序集合等候消息发布。听到消息後，每个人都开始放声大哭。"

英国驻朝鲜大使馆一等秘书琼斯(Barnaby Jones)通过电话告知首尔的新闻发布会，平壤的情况安稳、平静。

"在平壤多数地区，你看到的不是民众，而是很多大规模的组织。"

一位从平壤回来的中国学生说，她也目睹了朝鲜人民悲痛欲绝的场景，跟朝鲜官方电视台播出的一样。

这位就读于金日成大学的学生说："你可以看到，他们真地在落泪。"

"人们非常尊重金正日，赞美他的时候都要立正站好。"（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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