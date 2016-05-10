平壤街头开始流行电动自行车

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透平壤5月7日 （记者 James Pearson） - 拥有车辆一直都是个人与国家经济地位的象征。在朝鲜首都平壤交通稀疏的街头，电动自行车是时下最时髦的新交通工具。
中国制造的电动自行车两年前在平壤还几乎难觅踪影，而眼下却已变得很常见。
平壤当地人和外国居民称，尽管脚踏式自行车仍然占据主流，但电动自行车去年开始流行起来。
在平壤报导朝鲜劳动党全国代表大会的路透记者周六在10分钟内看到了六辆电动自行车。
“你可以携带行李。”金策工业综合大学计算机科学专业学生Kim Chol Jin在未来科学家大街上骑着电动自行车说道。
“我妻子给我买的，用来减少通勤时间。”他对路透记者表示，记者由一位朝鲜政府向导陪同。
除了电动自行车的普及，平壤最近还兴起另一股消费潮流：居民对LED灯泡和太阳能电池板的使用大大增加，以应付朝鲜长期性的电力短缺。
一家名为“安奇”（音译）的中国企业生产的自行车本周在平壤的光复百货商店出售，每辆售价是262万朝鲜元（以8,000朝鲜元兑1美元的非官方汇率计算，约为330美元）。尽管这远超寻常朝鲜人的支付能力，但灰色市场经济扩大造就了一个名为“赚钱能手”（donju）的逐渐壮大的消费阶层。
多数居民仍徒步或乘坐拥挤的公交车通勤。
平壤的交通日益拥挤，去年该市开始划定首条自行车专用道。
为减缓拥挤程度，朝鲜当局已经推出了车辆限行机制。
平壤的交通仍远谈不上拥堵，但电动自行车正在加入出租车、逐渐增加的私家车和前苏联时代的无轨电车组成的车流，尤其是停电造成无轨电车无法运营时，电动自行车日益成为受欢迎的替代交通工具。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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