（重发）朝鲜为召开全国党代会“全速冲刺” 金正恩或提出新政策

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
（重发以补上内文第四段中的漏字：宣传海报为照片所显示的内容）
路透首尔3月31日 （记者 Jack Kim/James Pearson） - 尽管面临联合国新制裁，朝鲜领导人金正恩仍将在劳动党5月举行的全国代表大会上宣布他提出的执政政策：很可能同时追求核力量和经济发展。
朝鲜官媒几乎每天都发表报导和评论文章，对金正恩的领导才能将在“光荣辉煌的第七次全国代表大会”上得到认可的“圣路”之旅进行宣传。
本周距朝鲜官媒所称的“向辉煌胜利全速冲刺”的70天还剩一半的时间，相关的宣传活动呼吁提高生产力，让首都平壤焕然一新以迎接党代表。
路透看到的照片上的宣传海报上写道：“同志们，你们今天有没有投入到70天的战斗计划中？”
研究朝鲜领导层的专家、韩国统一研究院前副总裁Cho Min称，这次党代会的重头戏可能是正式通过金正恩提出的“byongjin政策”。这将是朝鲜劳动党36年以来首次举行全国代表大会。
“byongjin”意思是“同步推进”，即朝鲜同时推进经济发展和核武器能力。
一位驻平壤要求匿名的西方消息人士对路透称，朝鲜各方动员民众披星戴月加班加点工作，为这次会议做准备。
“人们真的很累，一些我的联系人在与我见面时就睡着了。”该消息人士称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。