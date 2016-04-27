朝鲜劳动党第七次全国代表大会将于5月6日开幕

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透首尔4月27日 - 朝鲜周三宣布劳动党第七次全国代表大会将于5月6日开幕。
“朝鲜劳动党中央政治局决定，朝鲜劳动党第七次全国代表大会将于2016年5月6日在平壤开幕。”朝中社报导称。
召开劳动党七大的决定是去年10月宣布的。分析人士预计，朝鲜将在此次会议上正式通过该国领导人金正恩提出的“并进”（byongjin）政策，即经济发展和核武能力齐头并进。
劳动党第六次全国代表大会是1980年召开的，距今已时隔36年。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。