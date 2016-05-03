朝鲜劳动党全国代表大会即将召开 韩国担忧该国近期或进行核试验

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透首尔5月3日 - 朝鲜官媒周二报导称，朝鲜已开始欢迎全国各地代表参加该国时隔36年再次召开的劳动党全国代表大会（以下简称“大会”）。韩国担忧朝鲜可能在大会前夕或期间进行核试验。
朝鲜在大会前夕已进行过一系列武器试验，包括三次失败的中程弹道导弹发射。
朝鲜领导人金正恩积极推动核武器发展，并可能寻求在本周进行一次成功的试验以作为一项伟大成就。韩国国防部长官韩民求称，朝鲜可能在大会召开之前或约在大会开幕时进行第五次核试验。
“朝鲜的目标是在国际上被承认是核武器国家，”韩民求周二在韩国国会听证会上表示。“我们认为其核能力在增强。”
金正恩料在大会上宣布朝鲜是核武器国家，并正式采取他的“并进”（byongjin）政策，以同时推进经济发展和核能力。已有外国媒体机构获邀报导该大会。
朝鲜《劳动新闻》周二称，平壤民众“热烈欢迎大会的代表们。作为在敬爱的金正恩同志领导下的新一代主体革命的真正战士，代表们已奉献出其所有的爱国热情”。
朝鲜已在大会前夕加强安保工作。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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