朝鲜劳动党第七次全国代表大会开幕

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透平壤5月6日（记者 James Pearson） - 朝鲜劳动党第七次全国代表大会周五开幕，这是朝鲜劳动党时隔36年后首次召开全国代表大会。
会议召开前，朝鲜对取得的“丰功伟绩”进行了宣传，称他们在发展核及弹道导弹项目方面取得的进步，是对这次会议的“最大的献礼”。
周五上午，在会议举行地“4.25文化会馆”，红色的劳动党党旗迎风飘扬。受邀报导这次会议的外国记者未被允许进入会场内部。预计这次会议将持续数日。
预计有数以千计、来自朝鲜各地的代表参加此次会议。会场四周，站满了身穿制服、系着领带的安保人员，会场外停放着几十辆空巴士。
外国分析人士预测，朝鲜领导人、金氏家族的第三代领导人金正恩将正式采用“并进”（Byongjin）政策，并进一步巩固他的权力。
朝鲜国家电视台周五提早开播，播出了表现其领导人丰功伟绩的特别节目。
据韩联社，朝鲜国家广播电台称，劳动党第七次全国代表大会将“揭开加速我们革命最终胜利的辉煌蓝图”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。