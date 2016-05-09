金正恩报告设定经济发展五年规划 承诺不首先使用核武器

朝中社2016年5月6日公布的朝鲜领导人金正恩作报告的图片。KCNA/via Reuters

路透平壤5月8日（记者 James Pearson） - 朝鲜领导人金正恩在朝鲜劳动党第七次全国代表大会上作报告时称，除非他国动用核武器侵犯朝鲜主权，否则朝鲜不会动用核武器。金正恩的报告还设定了提振朝鲜经济的五年规划。朝鲜国家电视台周日播放了金正恩所作的报告。

金正恩在周六称，朝鲜“将切实履行核不扩散义务，为全球无核化而努力”。

金正恩还称，朝鲜愿与处于敌对关系的国家实现关系正常化。

朝鲜之前做出过类似声明。不过，该国也曾频频威胁称要攻打美国和韩国，还在追求核武器进程中无视联合国决议。

朝鲜劳动党第七次全国代表大会于周五开幕，这是朝鲜劳动党时隔36年首次召开全国代表大会。韩国政府及专家预测，金正恩将借助此次会议来进一步巩固权力。

朝鲜经济受到联合国制裁的挤压，金正恩提振经济的五年规划强调了改善朝鲜电力供应、发展包括核电在内的国内能源来源的必要性。

金正恩是在强调其“并进”（Byongjin）政策的讲话中对该五年规划蓝图进行了阐述。他所称的“并进”政策指的是经济发展和核武能力开发同步前进。

朝鲜因进行核试验和发射远程导弹活动，今年3月遭到联合国进一步制裁。

此后，该国继续进行核及导弹研发活动，并声称已实现核弹头小型化，同时还进行了潜射导弹试射活动。

“作为一个负责任的核国家，除非放肆的敌对势力首先以核武器侵犯朝鲜主权，否则我们的共和国不会动用核武器。”金正恩称。

金正恩还呼吁改善同韩国的关系。他之前也提出过类似提议，但鲜有进展。（完）