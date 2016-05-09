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时事要闻 | 2016年 5月 10日 星期二 07:45 BJT

习近平致电祝贺金正恩被推举为朝鲜劳动党委员长

路透首尔5月10日 - 朝鲜官媒周二报导称，中共中央总书记习近平致电金正恩，祝贺他在朝鲜劳动党第七次代表大会上被推举为朝鲜劳动党委员长。

朝鲜劳动党周一宣布，金正恩当选为朝鲜劳动党委员长。朝鲜劳动党第七次代表大会于周一闭幕。

据朝中社，习近平祝朝鲜人民在以金正恩委员长为首的朝鲜劳动党领导下，在建设社会主义事业中取得新的成就。

“我们愿同朝方共同努力，从中朝关系大局出发，推动中朝友好合作不断发展，造福两国和两国人民，为本地区和平、稳定、发展作出贡献。”（完）

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