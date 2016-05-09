习近平致电祝贺金正恩被推举为朝鲜劳动党委员长

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透首尔5月10日 - 朝鲜官媒周二报导称，中共中央总书记习近平致电金正恩，祝贺他在朝鲜劳动党第七次代表大会上被推举为朝鲜劳动党委员长。
朝鲜劳动党周一宣布，金正恩当选为朝鲜劳动党委员长。朝鲜劳动党第七次代表大会于周一闭幕。
据朝中社，习近平祝朝鲜人民在以金正恩委员长为首的朝鲜劳动党领导下，在建设社会主义事业中取得新的成就。
“我们愿同朝方共同努力，从中朝关系大局出发，推动中朝友好合作不断发展，造福两国和两国人民，为本地区和平、稳定、发展作出贡献。”（完）
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。