修正-朝鲜为召开全国党代会“全速冲刺”，金正恩或提出新政策

《香港已公布新股发行上市日程表》--1月18日
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
(（重发以补上内文第四段中的漏字：宣传海报为照片所显示的内容；本文由路透中文网编译提供）)
路透首尔3月31日 - 尽管面临联合国新制裁，朝鲜领导人金正恩仍将在劳动党5月举行的全国代表大会上宣布他提出的执政政策：很可能同时追求核力量和经济发展。
朝鲜官媒几乎每天都发表报导和评论文章，对金正恩的领导才能将在“光荣辉煌的第七次全国代表大会”上得到认可的“圣路”之旅进行宣传。
本周距朝鲜官媒所称的“向辉煌胜利全速冲刺”的70天还剩一半的时间，相关的宣传活动呼吁提高生产力，让首都平壤焕然一新以迎接党代表。
路透看到多张照片中的宣传海报写道：“同志们，你们今天有没有投入到70天的战斗计划中？”
研究朝鲜领导层的专家、韩国统一研究院前副总裁Cho Min称，这次党代会的重头戏可能是正式通过金正恩提出的“byongjin政策”。这将是朝鲜劳动党36年以来首次举行全国代表大会。
“byongjin”意思是“同步推进”，即朝鲜同时推进经济发展和核武器能力。
一位驻平壤要求匿名的西方消息人士对路透称，朝鲜各方动员民众披星戴月加班加点工作，为这次会议做准备。
“人们真的很累，一些我的联系人在与我见面时就睡着了。”该消息人士称。（完）
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人
* 短率下滑，大银行态度松动调降利率 * 银行跨年拆款破0.40%，至0.38-0.39% * 短票利率持稳，有银行今起暂停买票 * 债券RP市场利率，短天下降长天上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月18日 - 台湾银行间短率周三下滑。资金调度人员表示，今天市场资金仍是相当宽松，已有部 分大型银行下调利率，对银行跨农历年拆款利率自0.38-0.40%往下调为0.38-0.39%，对票券商亦自0.42%调降 为0.40-0.41%。 他们指出，目前市场资金需求依旧不振，即使拉低利率效果亦有限，但周五起八家大型金融机构即开始提 供民众春节换新钞服务，为支应农历年关所需资金，部分银行今日起停止供应拆款资金，预估接下来数日资金 可能不会像这几天浮滥。 〞今天没有什么生意，大家都没什么需求，我们有把利率有稍微往下调。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，今天利率维持大致不变，整体资金情况变化不大，拆款市场亦显得〞很安静 〞。 票券商资调
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *上限6.30% AA- 1/20-1