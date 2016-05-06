朝鲜劳动党第七次全国代表大会开幕

(本文由路透中文网编译提供)

路透平壤5月6日（记者 James Pearson） - 朝鲜劳动党第七次全国代表大会周五开幕，这是朝鲜劳动党时隔36年后首次召开全国代表大会。

会议召开前，朝鲜对取得的“丰功伟绩”进行了宣传，称他们在发展核及弹道导弹项目方面取得的进步，是对这次会议的“最大的献礼”。

周五上午，在会议举行地“4.25文化会馆”，红色的劳动党党旗迎风飘扬。受邀报导这次会议的外国记者未被允许进入会场内部。预计这次会议将持续数日。

预计有数以千计、来自朝鲜各地的代表参加此次会议。会场四周，站满了身穿制服、系着领带的安保人员，会场外停放着几十辆空巴士。

外国分析人士预测，朝鲜领导人、金氏家族的第三代领导人金正恩将正式采用“并进”（Byongjin）政策，并进一步巩固他的权力。

朝鲜国家电视台周五提早开播，播出了表现其领导人丰功伟绩的特别节目。

据韩联社，朝鲜国家广播电台称，劳动党第七次全国代表大会将“揭开加速我们革命最终胜利的辉煌蓝图”。(完)