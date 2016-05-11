朝鲜劳动党七大提升党的地位 却鲜有改革迹象

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Jeremy Pearson/Tony Munroe

路透平壤/首尔5月10日 - 朝鲜劳动党召开罕见的全国代表大会，身着定制西装的金正恩主持了会议。这次会议巩固了这位朝鲜领导人的权力，却没有引入重大改革措施。

专家谈及朝鲜领导层时称，时隔36年首次召开的这次劳动党全国代表大会，显示劳动党恢复了在朝鲜的地位。在金正恩的父亲金正日掌权时期，军事被放在首要位置。

朝鲜劳动党第七次全国代表大会为期四天，已于周一闭幕，有3,467名代表与会。在会议上，金正恩面向代表们作了逾三个小时的长篇讲话。会议凸显朝鲜领导层地位已经稳固，或许意味着金正恩掌权初期的清洗和处决行动将会减少。

分析人士称，朝鲜劳动党的地位提升，可能有助于改善朝鲜同中国紧张的关系，但鉴于朝鲜在会议期间表示要扩大核武库以备国土防御之需，韩国和美国对中朝关系改善前景不太可能感到振奋。

据脱北者在首尔运营的网站《每日朝鲜》（Daily NK）援引朝鲜国内消息人士报导称，一些朝鲜劳动党干部曾预期，金正恩会在会议上宣布中国或越南式的改革措施，但朝鲜官方电视台周日播发的金正恩所作的报告传达的政策模糊不清，基本上是老生常谈，令这些干部感到失望。

譬如，会议没有正式承认在朝鲜经济中日渐壮大的灰色市场的地位。

但研究朝鲜领导层的美国专家麦登（Michael Madden）称，金正恩提出了经济发展五年规划，这具有重大意义。

“会有人抱怨会议没有政策内容、他（金正恩）没有作关于政策的专门报告，但党代会不是做那些事的论坛。”麦登称。

麦登称，军方在朝鲜权力部门关键岗位任职的人数减少。“我们明显看到，军方在朝鲜政治文化中的政治影响力下降。”

在这次党代会期间，军事主题的宣传口号减少了，各种宣传都聚焦在劳动党方面。

这次会议上宣布的党内职务调整，也没有一些分析人士原来预测的那么剧烈。一些关注朝鲜的人士曾预测，劳动党的年轻官员将会更加突出。

“让人意外的是，世代交替的幅度不大，这表明金正恩的政权稳定。”韩国世宗研究所（Sejong Institute）资深研究员Cheong Seong-chang说。

**海外观众？**

这次会议可能还为朝鲜同中国修复关系拉开序幕。

“中国认为，先军政治制度如同军事管制，并非正常的政治制度。”韩国淑明女子大学研究朝鲜问题的专家Lee Min-yong称。

中共中央总书记习近平致电金正恩，祝贺他在朝鲜劳动党第七次代表大会上被推举为朝鲜劳动党委员长。

“召开这次党代会，意味着朝鲜将回到当初的社会主义制度。我觉得，在金正恩心中，他想同中国好好相处。”Lee Min-yong称。

韩国统一部部长洪容杓（Hong Yong-pyo）称，金正恩在这次会议上没有提出新的战略。

“金正恩政府聚焦于巩固他的权力结构和获得拥核地位。”洪容杓周二在韩国国会称。

金正恩在这次党代会上给人以现代形象：身着深色西装，系着灰色领带，戴着玳瑁眼镜，与朝鲜领导人喜欢穿的刻板服装以及金正日的穿着明显不同。