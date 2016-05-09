BBC一记者因其报道在朝鲜被扣 将被驱逐出境--媒体

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透首尔5月9日 - 媒体周一报导称，英国广播公司（BBC）记者傅东飞（Rupert Wingfield-Hayes）因其报道被朝鲜当局扣留，该记者将被驱逐出境。朝鲜劳动党正在召开时隔36年的首次全国代表大会。
中国新华社援引一名朝鲜官员报导称，该记者因不当的“报道”被扣。
CNN记者Will Ripley对CNN称，Rupert Wingfield-Hayes因其报导中对朝鲜领导人金正恩的不当描述，在平壤机场被扣并接受质询。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。