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时事要闻 | 2016年 5月 9日 星期一 13:48 BJT

BBC一记者因其报道在朝鲜被扣 将被驱逐出境--媒体

路透首尔5月9日 - 媒体周一报导称，英国广播公司（BBC）记者傅东飞（Rupert Wingfield-Hayes）因其报道被朝鲜当局扣留，该记者将被驱逐出境。朝鲜劳动党正在召开时隔36年的首次全国代表大会。

中国新华社援引一名朝鲜官员报导称，该记者因不当的“报道”被扣。

CNN记者Will Ripley对CNN称，Rupert Wingfield-Hayes因其报导中对朝鲜领导人金正恩的不当描述，在平壤机场被扣并接受质询。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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