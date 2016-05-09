朝鲜劳动党全代会决定进一步加强核能力（更新版）

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透首尔5月9日 - 据朝中社周一报导，朝鲜劳动党全国代表大会作出决定，将从“质量和数量上”进一步加强自卫核武能力。
此次全代会距离上次达36年之久。韩国政府和专家预计朝鲜领导人金正恩将借此机会进一步巩固权力。
大会并决定，除非其他国家首先以核武器侵犯朝鲜主权，否则朝鲜不会使用核武器。金正恩周六讲话中也作出了这样的表态。
“只要帝国主义继续核威胁与霸道行为，我们就将牢牢坚持我们的战略，即推进经济建设的同时，加强建设核力量、在质量和数量上加强自卫核力量。”朝中社称。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。