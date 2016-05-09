朝鲜劳动党全代会决定进一步加强核能力（更新版）

路透首尔5月9日 - 据朝中社周一报导，朝鲜劳动党全国代表大会作出决定，将从“质量和数量上”进一步加强自卫核武能力。

此次全代会距离上次达36年之久。韩国政府和专家预计朝鲜领导人金正恩将借此机会进一步巩固权力。

大会并决定，除非其他国家首先以核武器侵犯朝鲜主权，否则朝鲜不会使用核武器。金正恩周六讲话中也作出了这样的表态。

“只要帝国主义继续核威胁与霸道行为，我们就将牢牢坚持我们的战略，即推进经济建设的同时，加强建设核力量、在质量和数量上加强自卫核力量。”朝中社称。（完）