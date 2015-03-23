朝鲜驻英大使：朝鲜有能力“随时”发射核武器

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透伦敦3月20日 - 朝鲜驻英国大使玄鹤峰（Hyun Hak-bong）周五对天空新闻（Sky News）称，朝鲜有能力发射核武器，如果朝鲜遭到袭击，该国可用核导弹进行报复。
玄鹤峰在朝鲜驻英国大使馆称：“并非只有美国才有进行核武打击的能力。”
被问题这是否意味着朝鲜目前有能力发射核武器时，他回复道：“是的，随时可以。”
“如果美国袭击我们，我们应当还击。我们准备以常规战对常规战，以核战对核战。我们不想陷入战争，但我们不惧怕战争，”他补充道。
美国曾对朝鲜的核活动表示严重关切，称朝鲜的核活动违反国际条约。
美国国务院发言人被问及朝鲜是否有能力发射核导弹一事时拒绝就“情报问题”置评，但表示美方依旧“做好充分准备，以阻止、防御并回应朝鲜构成的威胁”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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