索尼影业圣诞节有限上映《刺杀金正恩》

路透洛杉矶/华盛顿12月23日（记者 Eric Kelsey/David Brunnstrom） - 索尼影业称，影片《刺杀金正恩》（又名《采访》）（The Interview）圣诞将在美国逾200家影院上映。之前索尼曾决定取消上映该影片。

白宫对索尼的最新决定表示赞赏。总统发言人Eric Schultz在声明中称：“索尼和相关影院的决定，使得人们可以就这部影片作出自己的选择，我们对此表示欢迎。”

上周五，奥巴马称索尼取消上映该片是个错误，称这会开辟“某个国家独裁者可以在美国实施审查”的先例。

美国国会议员以及一些好莱坞明星也指责索尼当时的决定，有人抨击其实行自我审查。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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