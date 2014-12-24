索尼影业圣诞节有限上映《刺杀金正恩》

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透洛杉矶/华盛顿12月23日（记者 Eric Kelsey/David Brunnstrom） - 索尼影业称，影片《刺杀金正恩》（又名《采访》）（The Interview）圣诞将在美国逾200家影院上映。之前索尼曾决定取消上映该影片。
白宫对索尼的最新决定表示赞赏。总统发言人Eric Schultz在声明中称：“索尼和相关影院的决定，使得人们可以就这部影片作出自己的选择，我们对此表示欢迎。”
上周五，奥巴马称索尼取消上映该片是个错误，称这会开辟“某个国家独裁者可以在美国实施审查”的先例。
美国国会议员以及一些好莱坞明星也指责索尼当时的决定，有人抨击其实行自我审查。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。