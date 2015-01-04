美国对朝鲜实施金融制裁

(本文由路透中文网编译提供)

路透1月5日 - 美国周五对朝鲜实施制裁，禁止朝鲜试图和个人进入美国金融体系。之前，奥巴马政府指责朝鲜为针对索尼影业的网络攻击活动提供支持。

美国政府的制裁针对包括朝鲜军事情报机构在内的三家朝鲜实体，以及10名与武器销售和扩散有关的人员。

金融制裁能够给伊朗和俄罗斯形成有效的压力，但是对朝鲜的作用则有限。美国对朝鲜的制裁已经长达50多年。

“他们似乎并没有太多到西欧或者美国的旅行……他们在西方国家的银行里也没有十亿美元计的巨额美金，”约翰霍普金斯大学美朝研究所下属38North部门的Joel Wit说道。

平壤当局已经否认卷入针对索尼的网络攻击活动。华盛顿方面则表示，没有证据表明受制裁的三家实体或个人与此相关。

美国财长雅各布·卢在声明中称，华府“承诺要让朝鲜为其破坏性和不利于稳定的行为负责”。

他还表示，即便美国联邦调查局继续进行调查活动，“这些行动突显我们将利用更多工具来维护美国企业和个人，对破坏我们的价值观或威胁美国国家安全的图谋作出回应。”

美国总统奥巴马签发了一项行政命令实施上述新制裁，入列制裁名单的个人将被禁止进入美国金融体系，并授权财政部，在与国务卿协商情况下，对朝鲜政府及劳动党的官员、代表他们或支持他们的个人实施制裁。

美国财政部的声明，请点击链接here

受到美国制裁的实体是朝鲜情报组织侦察总局、朝鲜矿业开发和贸易公司和朝鲜Tangun贸易公司。美国财政部称，朝鲜矿业开发是该国主要的军火交易商，朝鲜Tangun贸易公司则主要负责采购商品和技术，支持朝鲜的国防研究和开发项目。

白宫周五称，朝鲜侦察总局与朝鲜实施网络战能力有关，但是并未直接与索尼网络遇袭事件直接挂钩。朝鲜矿业开发和贸易公司和朝鲜Tangun贸易公司之前就已经在制裁名单上。

美国制裁的10名朝方人员为上述两家企业工作，但是并非朝鲜高层领导人。(完)