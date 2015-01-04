美国对朝鲜实施金融制裁

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月5日 - 美国周五对朝鲜实施制裁，禁止朝鲜试图和个人进入美国金融体系。之前，奥巴马政府指责朝鲜为针对索尼影业的网络攻击活动提供支持。
美国政府的制裁针对包括朝鲜军事情报机构在内的三家朝鲜实体，以及10名与武器销售和扩散有关的人员。
金融制裁能够给伊朗和俄罗斯形成有效的压力，但是对朝鲜的作用则有限。美国对朝鲜的制裁已经长达50多年。
“他们似乎并没有太多到西欧或者美国的旅行……他们在西方国家的银行里也没有十亿美元计的巨额美金，”约翰霍普金斯大学美朝研究所下属38North部门的Joel Wit说道。
平壤当局已经否认卷入针对索尼的网络攻击活动。华盛顿方面则表示，没有证据表明受制裁的三家实体或个人与此相关。
美国财长雅各布·卢在声明中称，华府“承诺要让朝鲜为其破坏性和不利于稳定的行为负责”。
他还表示，即便美国联邦调查局继续进行调查活动，“这些行动突显我们将利用更多工具来维护美国企业和个人，对破坏我们的价值观或威胁美国国家安全的图谋作出回应。”
美国总统奥巴马签发了一项行政命令实施上述新制裁，入列制裁名单的个人将被禁止进入美国金融体系，并授权财政部，在与国务卿协商情况下，对朝鲜政府及劳动党的官员、代表他们或支持他们的个人实施制裁。
美国财政部的声明，请点击链接here
受到美国制裁的实体是朝鲜情报组织侦察总局、朝鲜矿业开发和贸易公司和朝鲜Tangun贸易公司。美国财政部称，朝鲜矿业开发是该国主要的军火交易商，朝鲜Tangun贸易公司则主要负责采购商品和技术，支持朝鲜的国防研究和开发项目。
白宫周五称，朝鲜侦察总局与朝鲜实施网络战能力有关，但是并未直接与索尼网络遇袭事件直接挂钩。朝鲜矿业开发和贸易公司和朝鲜Tangun贸易公司之前就已经在制裁名单上。
美国制裁的10名朝方人员为上述两家企业工作，但是并非朝鲜高层领导人。(完)
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。