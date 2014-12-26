中韩观众踊跃在线观看《刺杀金正恩》盗版视频

2014年12月23日在科罗拉多拍到的《刺杀金正恩》影片海报。 REUTERS/Rick Wilking

路透首尔/上海12月26日 - 中国和韩国成千上万人周五观看了影片《刺杀金正恩》的盗版视频，数小时前这部虚构刺杀朝鲜领导人金正恩的具有争议的影片开始在美国上映。

大部分观众称他们看这部庸俗的讽刺影片是因为制作公司索尼影业遭到了大规模网络攻击，但他们认为影片不怎么好看。

即使在与朝鲜处于敌对状态的韩国，观众也严厉的批评该影片。

一名观众在韩国门户网站Naver上称：“很多情节不合理，扮演朝鲜人的演员讲的朝语很差。金正恩变疯的那一幕……我不太明白他说的是什么。”

一名博客作者在Naver上称：“剧情烂、不好笑。全都是无趣的陈旧笑点。他们拍这部电影就不能拍的更好一点吗？”

在中国的一个视频共享平台，至少有30万人次观看了带有中文字幕的《刺杀金正恩》盗版视频。

一名用户在新浪微博上称：“这部影片是否好看这不重要，这变成了人人必须看的事了。”

这部影片于圣诞节在美国300多家影院上映，很多影院爆满。很多观众声明他们来到影院是为了扞卫表达的自由。索尼影视网站遭到攻击后，该片一度要被取消上映。

在美国可通过Google Play、YouTube Movie以及微软Xbox视频平台和索尼专用网站www.seetheinterview.com在线付费观看《刺杀金正恩》。在加拿大也可以通过www.seetheinterview.com或谷歌加拿大网站观看这部影片。（完）

编译：高良萍 发稿：王燕焜

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