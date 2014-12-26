影片《刺杀金正恩》在美上映

路透纽约/洛杉矶12月25日（记者 Luc Cohen/Alicia Avila） - 索尼影业出品的《刺杀金正恩》（又名《采访》）（The Interview）圣诞节在美国300多家影院上映，很多影院爆满。

联合导演埃文·戈登伯格（Evan Goldberg）和塞斯·罗根（Seth Rogen）现身洛杉矶一家影院午夜场，令观众大感意外，他们对影迷的支持表示感谢。

索尼影业本周改变起初取消上映该片的决定。之前，宣称对索尼遭网络攻击事件负责的黑客组织发出威胁后，美国主要连锁院线决定不参与该片上映。

60岁的曼哈顿人Matt Rosenzweig称，最吸引观众的是对抗审查的理念，并非对朝鲜的敌意。

在美国可通过Google Play、YouTube Movie以及微软Xbox视频平台和专用网站www.seetheinterview.com在线观看《刺杀金正恩》。在加拿大也可以通过www.seetheinterview.com或谷歌加拿大网站观看这部影片。

索尼发言人周四称，她目前未掌握影片的下载量以及票房数据。

微软发言人也表示还没有影片下载情况的数据，并拒绝说明微软是否已采取了特别的安全措施，或是加强对客户的支持。

影院Cinema Village的经理Lee Peterson拒绝提供安保措施细节，他称纽约警方计划在影院外部署警力。

但在影片开始上映时，在Cinema Village内外未看到警察身影。

在洛杉矶，等待午夜场的观众表示，他们来这里，是为了表示对言论自由和选择自由的支持。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。