影片《刺杀金正恩》在美上映

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透纽约/洛杉矶12月25日（记者 Luc Cohen/Alicia Avila） - 索尼影业出品的《刺杀金正恩》（又名《采访》）（The Interview）圣诞节在美国300多家影院上映，很多影院爆满。
联合导演埃文·戈登伯格（Evan Goldberg）和塞斯·罗根（Seth Rogen）现身洛杉矶一家影院午夜场，令观众大感意外，他们对影迷的支持表示感谢。
索尼影业本周改变起初取消上映该片的决定。之前，宣称对索尼遭网络攻击事件负责的黑客组织发出威胁后，美国主要连锁院线决定不参与该片上映。
60岁的曼哈顿人Matt Rosenzweig称，最吸引观众的是对抗审查的理念，并非对朝鲜的敌意。
在美国可通过Google Play、YouTube Movie以及微软Xbox视频平台和专用网站www.seetheinterview.com在线观看《刺杀金正恩》。在加拿大也可以通过www.seetheinterview.com或谷歌加拿大网站观看这部影片。
索尼发言人周四称，她目前未掌握影片的下载量以及票房数据。
微软发言人也表示还没有影片下载情况的数据，并拒绝说明微软是否已采取了特别的安全措施，或是加强对客户的支持。
影院Cinema Village的经理Lee Peterson拒绝提供安保措施细节，他称纽约警方计划在影院外部署警力。
但在影片开始上映时，在Cinema Village内外未看到警察身影。
在洛杉矶，等待午夜场的观众表示，他们来这里，是为了表示对言论自由和选择自由的支持。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
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