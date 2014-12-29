朝鲜就断网指责美国，骂奥巴马是“猴子”

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔12月27日（记者 Jack Kim） - 朝鲜周六称美国总统奥巴马是“猴子”，并指责华府与朝鲜网络服务中断有关。朝鲜因索尼影业 电脑系统遭黑客攻击事件与美国发生冲突。

朝鲜国防委员会称，奥巴马应该为索尼决定放映喜剧片《刺杀金正恩》（又名《采访》，The Interview）负责。

“奥巴马一副热带树林里的猴子脸，一向言行轻飘不稳重，”朝中社发布的国防委员会未具名发言人的声明称。

奥巴马正在夏威夷度假，一名白宫官员称，美国政府对朝鲜就互联网服务中断问题指责美国及辱骂总统先生的声明暂无评论。

在美国大型影院连锁因黑客发出暴力威胁拒绝放映《刺杀金正恩》后，索尼随即取消了这部电影的公映，但是在奥巴马称索尼屈从于朝鲜的压力后，索尼决定进行有限公映。

奥巴马表示将对朝鲜实施报复，但是没有说明具体形式。

朝鲜的主要互联网网站近日出现间歇性中断，期间曾出现近九个小时彻底中断。

据新华社报导，周六晚间朝鲜的互联网和移动3G网络再次陷入瘫痪，朝鲜政府指责美国应为朝鲜网络的不稳定状况负责。（完）