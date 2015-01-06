索尼CEO赞赏员工及合作伙伴对抗黑客攻击

路透拉斯维加斯1月5日 - 索尼公司CEO平井一夫周一就索尼影业遭网络攻击一事赞赏员工及合作伙伴对抗黑客攻击的行为。

这是平井一夫首次就索尼网络攻击事件作出公开表态。平井一夫表示，索尼影业的现任及前任员工都是“我们所知最近的最恶毒和恶意网络攻击事件的受害者”。

去年11月，索尼影业的计算机网络遭受攻击，导致未上映影片及邮件被泄露。公司受黑客威胁一度取消影片《刺杀金正恩》公映，之后受到指责，后又在美国总统奥巴马批评后决定有限公映。

平井一夫出席在拉斯维加斯举行的消费电子展上发布演讲时说道：“言论自由是索尼公司及我们娱乐业务的生命线”。他并未回答记者提问。

除了遭到网络攻击，索尼公司还饱受电子产品销售下滑之苦。公司正经历六年来第五个净亏损年度，并调降了本年度展望。

但索尼视频游戏是其电子业务的一个亮点。索尼稍早宣布，截至1月4日，PS4销售超过1,850万部，截至去年10月底售出1,350万部。

索尼周一宣布对其一系列电子产品进行新升级，其中包括可穿戴设备。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌

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