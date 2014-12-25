索尼通过YouTube等在线放映《刺杀金正恩》

欧元债市：欧元区公债收益率回落，因德拉吉传递让人喜忧参半的信息
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶12月24日（记者 Eric Kelsey/Mary Milliken） - 喜剧片《刺杀金正恩》（又名《采访》）（The Interview）周三前所未有的在网上首映，比该片在影院的首映提前了一天。之前黑客威胁要阻止该片在圣诞节大范围上映。索尼影业也曾因该片遭大规模网络攻击。
周三下午稍早些时候，谷歌YouTube网站已经开始提供《刺杀金正恩》电影的租赁服务。微软和索尼也在网上播放这部电影。谷歌加拿大网站上也可以观看该片。索尼匆忙计划于圣诞节在320个独立影院首映这部电影。
并不清楚索尼影业是否能赚回该片拍摄投入的4,400万美元。这部电影讲述的是由塞斯·罗根(Seth Rogen)和詹姆斯·弗朗科(James Franco)饰演的记者被指派前去刺杀朝鲜领导人金正恩。
这部电影受到极大的公众关注对它来说可能是个好兆头，但由于不在美国主要连锁影院上映，其票房收入也可能大大降低。多家连锁影院出于安全忧虑拒绝上映该片。
索尼影业CEO迈克尔·林顿(Michael Lynton)在一份声明中称：“我们首先选择了数字发行渠道，以便在首映日时让尽可能多的人观看到这部影片。我们将继续寻找其他合作伙伴和平台，进一步扩大影片的发行。”
林顿补充道，索尼在12月17日宣布对这部电影没有进一步发布计划后，就首先联系了谷歌、微软以及“其他合作伙伴”。
消费者能在YouTube电影频道、Google Play以及微软Xbox视频平台、专用网站www.seetheinterview.com上观看这部电影，租赁价为5.99美元，购买价为14.99美元。目前还没有有线电视或卫星电视运营商同意通过视频点播的方式播放该片。（完）
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路透4月27日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第八日下跌，尽管海岬型船运价上涨，但巴拿马型船和较小型船舶运费下滑。
路透新加坡4月27日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月逆价差周四走阔 ，进一步显示市场信心改善。新加坡库存下降支撑人气。 官方数据显示，4月26日止当周出口飙升，令新加坡陆上燃料油库存 下降9%或36万吨，至三个月低点348万吨。 当周净进口降至38.5万吨的12月4日以来最低，进口增长3%，与出口 增长171%相比微不足道。当周对中国的出口飙升。 燃料油库存绝对数量和百分比计算的降幅，都创下了1月4日当周起来 的最大。 经纪消息人士称，380-cst燃料油5月/6月跨月价差在周四拓宽，在亚 洲盘中时段从每吨升水0.50美元升至0.65美元。 380-cst燃料油5月/6月跨月价差周一报在每吨升水约0.10美元。 普氏窗口周四报告成交七笔380-cst燃料油，总计14万吨。 周四成交的价格大体持平于前一日水平，使得380-cst燃料油现货升 水基本没有变化。 自4月初以来，普氏窗口中380-cst燃料油总计成交了352万吨。