朝鲜指责韩国诱拐本国公民 称其为严重犯罪

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透首尔4月12日 - 朝鲜方面周二指责韩国诱拐朝鲜在华公民。韩国方面四天前表示，有13名朝鲜在他国开设餐馆的员工脱北到达韩国。
朝鲜称，这种诱拐本国公民的做法是不可接受的挑衅行为，要求韩方让这些人回国。
“我们严厉谴责这种集体诱拐朝鲜公民的做法，这是针对朝鲜尊严、社会制度、朝鲜公民生命安全的严重犯罪。”朝中社援引朝鲜红十字会发言人的话称。
韩国上周五称，一家朝鲜餐馆的13名员工集体逃到韩国。这13人已于上周四抵达韩国，韩国方面称这是史无前例的情况。
韩国没有透露这13人的工作地。中国外交部发言人陆慷周一在例行记者会上被问及相关问题时称，关于一些朝鲜在华公民失踪的报导，经过调查，13名朝鲜籍人员于4月6日凌晨持有效护照正常出境。
朝鲜红十字会称，这些人在中国宁波的一家朝鲜餐馆工作，先被带到一个东南亚国家，然后飞抵韩国。
朝鲜红十字会没有透露这些人的数量。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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