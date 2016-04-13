朝鲜指责韩国诱拐本国公民 称其为严重犯罪

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔4月12日 - 朝鲜方面周二指责韩国诱拐朝鲜在华公民。韩国方面四天表示，有13名朝鲜在他国开设餐馆的员工脱北到达韩国。
朝鲜称，这种诱拐本国公民的做法是不可接受的挑衅行为，要求韩方让这些人回国。
“我们严厉谴责这种集体诱拐朝鲜公民的做法，这是针对朝鲜尊严、社会制度、朝鲜公民生命安全的严重犯罪。”朝中社援引朝鲜红十字会发言人的话称。
韩国上周五称，一家朝鲜餐馆的13名员工集体逃到韩国。这13人已于上周四抵达韩国，韩国方面称这是史无前例的情况。
韩国没有透露这13人的工作地。中国外交部发言人陆慷周一在例行记者会上被问及相关问题时称，关于一些朝鲜在华公民失踪的报道，经过调查，13名朝鲜籍人员于4月6日凌晨持有效护照正常出境。
朝鲜红十字会称，这些人在中国宁波的一家朝鲜餐馆工作，先被带到一个东南亚国家，然后飞抵韩国。
朝鲜红十字会没有透露这些人的数量。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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