朝鲜否认无人机事件是其所为 并辱骂韩国总统

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透首尔5月12日（记者 James Pearson） -朝鲜周一谴责美国和韩国当局捏造朝鲜3月派无人机在韩国侦查的调查结果。
朝鲜军方发言人谴责美国盲目支持韩国政府策划的对抗阴谋，还辱骂韩国总统朴槿惠为“政治娼妇”。
“如果华盛顿只关注其傀儡所渲染之事，那么注定会被指责为试图安抚哭闹孩子的老爷爷，”该发言人在朝中社刊载的声明中说。
韩国国防部发言人Kim Min-seok称，韩方对朝方的上述声明“深表遗憾”。
“朝鲜不是一个真正的国家，不是吗？它没有人权和自由，它的存在只为撑起一个人，” Kim Min-seok在首尔的新闻发布会上说道。
朝鲜方面近期对朴槿惠进行了一系列书面攻击。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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