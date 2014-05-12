朝鲜否认无人机事件是其所为 并辱骂韩国总统

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔5月12日（记者 James Pearson） - 朝鲜周一谴责美国和韩国当局捏造朝鲜3月派无人机在韩国侦查的调查结果。

朝鲜军方发言人谴责美国盲目支持韩国政府策划的对抗阴谋，还辱骂韩国总统朴槿惠为“政治娼妇”。

“如果华盛顿只关注其傀儡所渲染之事，那么注定会被指责为试图安抚哭闹孩子的老爷爷，”该发言人在朝中社刊载的声明中说。

韩国国防部发言人Kim Min-seok称，韩方对朝方的上述声明“深表遗憾”。

“朝鲜不是一个真正的国家，不是吗？它没有人权和自由，它的存在只为撑起一个人，” Kim Min-seok在首尔的新闻发布会上说道。

朝鲜方面近期对朴槿惠进行了一系列书面攻击。（完）