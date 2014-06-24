朝鲜旱情严重 全民动员保护农作物

路透首尔6月23日 - 朝中社周一报导称，朝鲜旱情持续，河流、小溪和水库干涸，政府动员军队保护农作物。

这是朝鲜逾10年来最严重的旱情，一些地区降雨量为1961年以来最低。

据朝中社报导，办公室职员、农户和妇女都已动员起来，给干涸的农田浇水。

1990年代，粮食短缺曾导致饿死百万人的饥荒，同时催生黑市兴起，眼下在朝鲜一些地区，政府粮食供应能力不足时，黑市反而有粮食供应。

非政府组织美国公谊服务委员会的刘易斯（Linda Lewis）证实了朝鲜媒体报导，称他们在朝鲜的合作农庄负责人报告3月和5月降雨量低于往常。

刘易斯在电子邮件中告诉路透：“他们对严重乾旱表示关切，这影响到了春耕和稻田准备工作。”

她说，有的地区农庄负责人称已经70天没有降雨了。

朝鲜官方媒体称，气温高于平均水平，这使得灾情更加严重，影响到小麦、大麦和玉米。

朝鲜以前常常将长期粮食短缺归咎于旱灾或涝灾，观察人士则将其归咎于规划不当以及高度集中的计划经济。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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