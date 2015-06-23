朝鲜遭遇严重旱灾 民间市场和自留地或有助缓解饥荒

路透首尔6月22日 （记者 James Pearson） - 朝鲜今年遭遇严重乾旱，但朝鲜逐渐兴起的民间市场和私人自留地或可提供缓冲，令该国避免出现1990年代遭遇的那种大饥荒。

朝鲜1994-1998年的饥荒造成数十万人死亡，但专家们称，自那次饥荒之后兴起的基层市场以及非官方经济意味着，大多数朝鲜人可以自主种植和交易食品，减少发生大面积饥荒的风险。

朝鲜称该国遭遇了百年一遇的旱灾。尽管这有可能是夸张的说法，但联合国警告称该国的营养不良状况可能将急剧上升。

“相比以往，（朝鲜）农业国营化程度大大降低，私营化程度大大增加，给自己干的农民工作状态更好，效率更高，”韩国国民大学教授安德烈·兰科夫（Andrei Lankov）表示。

“朝鲜再遭遇一次有点类似于上世纪90年代末的饥荒，可能性相当小。”

朝鲜的农庄是集体所有的，国家控制作物和分配。以前农民们几乎没有生产更多粮食的积极性。

但由于1990年代的饥荒，朝鲜开始容许农民在国有农庄和自家后院耕种小块自留地。农民可以在自留地上种植粮食和蔬菜，效率通常比在庞大的集体农庄上干活时要高。农民们可以享用甚至出售自留地收获所得。

这意味着，尽管朝鲜仍实行先军政策，老百姓这次不太可能遭受之前那样的饥荒。朝鲜的“先军政治”是确保军队可以优先获得食物和电力等。

一位非政府组织工作人员援引一名知识渊博的朝鲜农业科学家的话称，估计朝鲜农民平均花三成时间耕种自己的自留地。

农家菜园里种着玉米或者其他作物的场景并不鲜见。在一些集体农庄，有一小部分土地会被围成一小块一小块的田地，由不同的家庭独立耕种和管理。

据韩国网站《北韩日报》（Daily NK），被动员投入更多时间劳作以抗击今年旱灾的农民也加倍努力地耕种自留地。

“如今的朝鲜经济实际上是变相的资本主义--私下里低层次的贸易或者戴着国家社会主义面具的私营经济，”来自LiNK的Sokeel Park说道，LiNK是一家支持脱北者的非政府组织。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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