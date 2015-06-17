朝鲜称今年遭遇百年一遇的旱灾

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔6月16日（记者 James Pearson/Jack Kim） - 朝鲜遭遇了该国所称的百年一遇的严重旱灾，这可能加剧粮食短缺状况。联合国称，朝鲜约有近三分之一的五岁以下儿童遭受营养不良造成的发育问题。

朝鲜在1990年代曾发生大饥荒，并始终依赖国际粮食援助，但是最近一些年，粮食外援大幅减少。

朝中社周二晚间称，包括水稻主产区黄海道和平安道在内的全国水稻产区缺少降雨，稻田干涸。

“百年一遇的严重旱灾在朝鲜持续不退，对农作物造成极大损害，”朝中社称。

韩国统一部周三没有对朝中社的报导发表评论。

丹麦派驻朝鲜和韩国的大使雷曼（Thomas Lehman）告诉路透，他上月末去了朝鲜,能够“明显看到”朝鲜正在努力抗旱。

“缺水对春季作物的伤害很大，没有足够的浇灌，很难进行水稻插秧工作，”雷曼说道。他去了旱灾严重的地区，并向联合国官员报告了朝鲜的旱灾。（完）