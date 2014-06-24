朝鲜旱情严重 全民动员保护农作物

《中国重要政经日程》--4月24日-9月3日
=============================今日重要政经日程==========================
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔6月23日 - 朝中社周一报道称，朝鲜旱情持续，河流、小溪和水库干涸，政府动员军队保护农作物。
这是朝鲜逾10年来最严重的旱情，一些地区降雨量为1961年以来最低。
据朝中社报道，办公室职员、农户和妇女都已动员起来，给干涸的农田浇水。
1990年代，粮食短缺曾导致饿死百万人的饥荒，同时催生黑市兴起，眼下在朝鲜一些地区，政府粮食供应能力不足时，黑市反而有粮食供应。
非政府组织美国公谊服务委员会的刘易斯（Linda Lewis）证实了朝鲜媒体报道，称他们在朝鲜的合作农庄负责人报告3月和5月降雨量低于往常。
刘易斯在电子邮件中告诉路透：“他们对严重干旱表示关切，这影响到了春耕和稻田准备工作。”
她说，有的地区农庄负责人称已经70天没有降雨了。
朝鲜官方媒体称，气温高于平均水平，这使得灾情更加严重，影响到小麦、大麦和玉米。
朝鲜以前常常将长期粮食短缺归咎于旱灾或涝灾，观察人士则将其归咎于规划不当以及高度集中的计划经济。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
=============================今日重要政经日程==========================
路透伦敦4月21日 - 知情人士说，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国共同组成的技术委员会建议，产油国从6月起继续执行减产协议六个月，以消除供应过剩给油价带来的压力。
路透北京4月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月