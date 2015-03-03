朝鲜重新开放边境 之前因埃博拉关闭边境数月

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透首尔3月3日 （记者 James Pearson） - 旅行社和外交消息人士告诉路透，朝鲜周二正式向外国游客和商务人士重新开放边境。之前朝鲜因担心埃博拉病毒传播而关闭边境近五个月。
中国的青年先锋旅游公司（YoungPioneer Tours）的Troy Collings表示，朝方已正式确认边境重新开放。该旅行社位于中国，主要运营西方游客赴朝旅游业务。
朝鲜是世界上最封闭的国家之一，与西非埃博拉疫区距离遥远，并未报告埃博拉病例。但因担心埃博拉病毒扩散至本国，朝鲜自去年10月以来对外国游客关闭边境，对外国援助人员及外交人士则实施严格的21天隔离措施。
平壤一名外交消息人士证实朝鲜边境已重开，但称不清楚是否所有相关措施已完全撤销，因对来自某些非洲国家的人员仍将实施隔离措施。
Collings称：“对多数在朝居住的非政府组织工作人员和外交官的隔离措施将取消，旅游将在未来几天里恢复。”
北京的高丽旅游（Koryo Tours）称，朝鲜业务伙伴方已要求其进行赴朝旅行申请，预计其今年首个赴朝旅行团就在3月14日。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。