朝鲜重新开放边境 之前因埃博拉关闭边境数月

中国期市：铁矿石价格八周来第七周下滑，需求担忧挥之不去
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 James Pearson
路透首尔3月3日 - 旅行社和外交消息人士告诉路透，朝鲜周二正式向外国游客和商务人士重新开放边境。之前朝鲜因担心埃博拉病毒传播而关闭边境近五个月。
中国的青年先锋旅游公司（Young Pioneer Tours）的Troy Collings表示，朝方已正式确认边境重新开放。该旅行社位于中国，主要运营西方游客赴朝旅游业务。
朝鲜是世界上最封闭的国家之一，与西非埃博拉疫区距离遥远，并未报告埃博拉病例。但因担心埃博拉病毒扩散至本国，朝鲜自去年10月以来对外国游客关闭边境，对外国援助人员及外交人士则实施严格的21天隔离措施。
平壤一名外交消息人士证实朝鲜边境已重开，但称不清楚是否所有相关措施已完全撤销，因对来自某些非洲国家的人员仍将实施隔离措施。
Collings称：“对多数在朝居住的非政府组织工作人员和外交官的隔离措施将取消，旅游将在未来几天里恢复。”
北京的高丽旅游（Koryo Tours）称，朝鲜业务伙伴方已要求其进行赴朝旅行申请，预计其今年首个赴朝旅行团就在3月14日。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
大商所9月铁矿石期货下跌2.4%至450.50元人民币(65美元)。盘中触及448元，距离周四的低点445元不远，后者也是1月4日以来的最低。本周铁矿石期货累计下跌3%。
5月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时 间16:11时，1港元=0.88569人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为20.59%，高于上交易日收盘的18.87%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 5.06 5.08 1.12 建设银行 6.16 6.37 1.09 中国银行 3.67 3.80 1.09 农业
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