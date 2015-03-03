朝鲜重新开放边境 之前因埃博拉关闭边境数月

(本文由路透中文网编译提供)

记者 James Pearson

路透首尔3月3日 - 旅行社和外交消息人士告诉路透，朝鲜周二正式向外国游客和商务人士重新开放边境。之前朝鲜因担心埃博拉病毒传播而关闭边境近五个月。

中国的青年先锋旅游公司（Young Pioneer Tours）的Troy Collings表示，朝方已正式确认边境重新开放。该旅行社位于中国，主要运营西方游客赴朝旅游业务。

朝鲜是世界上最封闭的国家之一，与西非埃博拉疫区距离遥远，并未报告埃博拉病例。但因担心埃博拉病毒扩散至本国，朝鲜自去年10月以来对外国游客关闭边境，对外国援助人员及外交人士则实施严格的21天隔离措施。

平壤一名外交消息人士证实朝鲜边境已重开，但称不清楚是否所有相关措施已完全撤销，因对来自某些非洲国家的人员仍将实施隔离措施。

Collings称：“对多数在朝居住的非政府组织工作人员和外交官的隔离措施将取消，旅游将在未来几天里恢复。”

北京的高丽旅游（Koryo Tours）称，朝鲜业务伙伴方已要求其进行赴朝旅行申请，预计其今年首个赴朝旅行团就在3月14日。（完）