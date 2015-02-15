朝鲜提醒驻朝外交人士切勿违反埃博拉隔离措施 停办聚会或会议

文在寅当选韩国总统 主张“国家利益优先”
路透首尔5月9日 - 韩国电视网宣布，自由党派政治家文在寅周二以明显优势当选韩国总统，他的胜选早在人们的预料中，意味着保守党派近10年来对韩国的统治的结束，韩国与朝鲜的关系也将得以缓和。
路透首尔2月13日（记者 James Pearson） - 朝鲜向驻平壤的外国外交官及组织发出通知，提醒他们不要举办违反埃博拉隔离措施的聚会和会议。
朝鲜远离西非埃博拉疫区，无埃博拉病例报告。尽管如此，因担心埃博拉病毒扩散至本国，朝鲜自去年10月以来一直拒绝外国游客入境，对外国援助人员及外交人士实施严格的21天隔离措施。
“在驻朝鲜外交使团中的少数人中，有些接受隔离的人仍在举办或参加宴会、聚会或会议，”通知称。路透看到了通知的副本。
外交消息人士对路透证实，驻平壤的大使馆和国际组织收到了这份签署日期为2月2日的通知。
通知称，“至少在埃博拉病毒感染危险消除前，不会调整”相关隔离措施。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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