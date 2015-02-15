朝鲜提醒驻朝外交人士勿违反埃博拉隔离措施，停办聚会或会议

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔2月13日 - 朝鲜(北韩)向驻平壤的外国外交官及组织发出通知，提醒他们不要举办违反埃博拉(伊波拉)隔离措施的聚会和会议。

朝鲜远离西非埃博拉疫区，无埃博拉病例报告。尽管如此，因担心埃博拉病毒扩散至本国，朝鲜自去年10月以来一直拒绝外国游客入境，对外国援助人员及外交人士实施严格的21天隔离措施。

“在驻朝鲜外交使团中的少数人中，有些接受隔离的人仍在举办或参加宴会、聚会或会议，”通知称。路透看到了通知的副本。

外交消息人士对路透证实，驻平壤的大使馆和国际组织收到了这份签署日期为2月2日的通知。

通知称，“至少在埃博拉病毒感染危险消除前，不会调整”相关隔离措施。(完)